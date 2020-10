KNVB vandaag in gesprek met ministerie over bekertoernooi

De KNVB gaat vandaag in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de deelname van amateurclubs aan de TOTO KNVB Beker. Dat meldt een woordvoerder van de voetbalbond. De Brabantse clubs Kozakken Boys, OSS’20, Achilles Veen en UNA zitten nog in het toernooi en wachten in spanning af.

De KNVB wil de amateurs snel duidelijkheid verschaffen, aangezien het bekertoernooi al over minder dan twee weken aanvangt. De eerste amateurclubs komen op dinsdag 27 oktober in actie.



Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat het amateurvoetbal voorlopig stil moet komen te liggen. Het betaald voetbal mag wel doorgaan. Volgens Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, zou dat kunnen inhouden dat de amateurs nog wel in de beker mogen aantreden.

,,Ze zitten in een toernooi dat onderdeel is van het betaald voetbal, dus je zou veronderstellen dat ze mogen voetballen. De vraag is of dat praktisch kan. Dat weten we nu nog niet”, zei Van der Zee dinsdag bij de NOS.

,,De vraag is wel of dat praktisch kan. Zijn ze fit genoeg om te spelen? Moeten ze getest worden? Dat gaan we navragen bij VWS en we gaan ons er ook intern op beraden.”