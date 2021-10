KNVB veroordeelt incident in Maastricht maar wil (nog) geen uitfans weren

Het weren van uitsupporters is dan ook nog niet aan de orde. ,,Sowieso niet bij de wedstrijden in het betaald voetbal die dit weekeinde worden gespeeld.” De bond veroordeelde vrijdag het supportersgeweld in Maastricht bij de Limburgse derby tussen MVV en Roda JC. De mobiele eenheid moest daarbij zelfs ingrijpen. Op last van de burgemeester van Maastricht staakte scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd uit de eerste divisie na 42 minuten. Het stond toen nog 0-0. ,,We staan achter die beslissing om de wedstrijd te staken. Uiteraard vinden wij het heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk was”, liet de bond weten.

ME grijpt in bij Limburgs onderonsje: MVV - Roda definitief gestaakt

Extra maatregelen

De KNVB kondigde kortgeleden al wel extra maatregelen aan om de ongeregeldheden in het betaald voetbal aan te pakken. Sinds de start van de competitie zijn al herhaaldelijk wedstrijden tijdelijk stilgelegd om met vuurwerk, bier en andere voorwerpen gooiende fans tot bedaren te brengen. De bond gaat over tot hogere straffen, het weren van uitsupporters en het staken van wedstrijden als het aantal incidenten niet minder wordt.



,,Ik verwijs op dit moment ook naar die aanpak. Er is nu één wedstrijd gestaakt, maar het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over nadere maatregelen zoals het weren van uitsupporters. Ik verwacht daar in ieder geval dit weekeinde geen besluit over”, aldus de woordvoerder.