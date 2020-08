KNVB vraagt ministerie uitzondering op quarantaine voor internationals

Luis Suárez terug naar Ajax? ‘Geen thema, maar als hij wil komen, graag’

21 augustus Erik ten Hag ontkent dat Ajax pogingen onderneemt om Luis Suárez (33) terug te halen. Maar als de spits niet in de plannen van Ronald Koeman bij FC Barcelona voorkomt en een rentree in Amsterdam ziet zitten, sluit de trainer van Ajax hem graag in de armen. ,,Hij zou ons een ongelofelijke impuls geven.”