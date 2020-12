KNVB wil meer medewerkers met niet-westerse migratieachtergrond

Het is de bedoeling dat over tien jaar 20 procent van de arbeidsplekken op hogere posities worden ingenomen door een vrouw. Dat percentage ligt nu op 13 procent. Momenteel worden 30 procent van de totale functies binnen de KNVB door vrouwen bekleed.

,,Diversiteit en inclusiviteit verhogen de kwaliteit van een organisatie”, aldus de directie van de KNVB. ,,Per vacature willen we altijd de beste kandidaat en dat kan alleen als al het beschikbare talent zich welkom voelt. Precies zoals op het voetbalveld ook het sterkste team wordt samengesteld. We kunnen in onze rol als bond bovendien betere keuzes maken als we completer zijn en alle verschillende inzichten in het voetbal goed kunnen meewegen.”