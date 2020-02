KNVB wil niet vooruit lopen op bekerfinale Ajax - Feyenoord

De KNVB wil niet vooruitlopen op de gevolgen van een mogelijke bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord in De Kuip. Om veiligheidsredenen zijn supporters van de uitspelende club al jarenlang niet welkom bij de Klassieker. Ajax en Feyenoord bereikten deze week allebei de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker en zouden elkaar op zondag 19 april kunnen treffen in De Kuip.

,,De finale staat altijd in het teken van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal”, meldt de KNVB in een verklaring. ,,Ajax - Feyenoord is een van de vier mogelijke finales. We moeten met alle scenario’s rekening houden, maar gaan nu niet publiekelijk vooruitlopen op één mogelijkheid. Vooral niet gezien de onvoorspelbaarheid soms in het bekertoernooi. Dus laten we vooral eerst genieten van de halve finales.”

Ajax neemt het op 4 maart op tegen FC Utrecht, Feyenoord ontvangt een dag later NAC.

Bij een bekerfinale mogen beide finalisten evenveel supporters meenemen naar De Kuip, vaak zo’n 18.000. Het is de vraag of de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb de Amsterdamse fans in zijn stad wil hebben. Een woordvoerster van de burgemeester laat weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. ,,We wachten de halve finales af.”

In 2010 troffen Ajax en Feyenoord elkaar voor het laatst in de bekerfinale. De KNVB besloot toen om er vanwege de dreiging van supportersrellen twee wedstrijden van te maken. Ajax won voor eigen publiek met 2-0 en de return in Rotterdam met 4-1. Heinrich Welling, competitieplanner bij de KNVB die ook altijd de loting voor het bekertoernooi leidt, zei onlangs dat de bond niet weer een finale over twee duels wil. ,,Toen was de druk zó groot. Ik ga nu van één wedstrijd uit”, aldus Welling.

Vorig jaar ging Ajax zonder fans naar Rotterdam voor de halve finale tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen toen in De Kuip met 3-0 en versloegen in de eindstrijd in hetzelfde stadion ook Willem II (4-0).