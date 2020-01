KNVB wil VAR à la Premier League, ondanks storm van kritiek

Van Egmond evalueerde vandaag met het scheidsrechterskorps het afgelopen jaar (ook van de VAR). Hij vindt dat de VAR niet alleen geleid heeft tot minder arbitrale fouten, maar ook tot minder uitspattingen van de voetballers. ,,Echte elleboogstoten zien we nauwelijks meer. En spelers maken ook geen opzettelijke handsballen meer om doelpunten te maken, ze weten dat ze worden gepakt”, zei Van Egmond bij een toelichting op de cijfers van de eerste seizoenshelft. “Ook het duwen, trekken en vasthouden bij hoekschoppen en vrije trappen is sterk verminderd. Zo heeft de VAR ook een preventieve werking.”



De VAR greep in de eerste zeventien speelrondes van de eredivisie 42 keer in. In vijf gevallen leidde een ingreep van de VAR niet tot de juiste beslissing van de scheidsrechter op het veld. Daarnaast verzuimden de arbiters achter de tv-schermen in Zeist twaalf keer om in te grijpen, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. ,,Het gaat niet zozeer om het aantal ingrepen”, zegt Van Egmond. “Ik heb liever dat zestig ingrepen allemaal goed zijn, dan dat de VAR veertig keer ingrijpt en twintig keer niet terwijl dat wel had gemoeten.”



Het aantal ingrepen van de VAR lag in de eerste helft van dit seizoen lager dan in dezelfde periode het jaar daarvoor (51 keer in 153 wedstrijden). Toen werden volgens Van Egmond zeventien “duidelijk aanwijsbare fouten” gemaakt.