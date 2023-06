KNVB–directeur Van Leeuwen: ‘Oproep Van Basten helpt mee om trendbreuk te forceren

,,De stem van Marco is een stem die in discussies gehoord wordt’’, zegt Van Leeuwen. ,,Zelf zijn we als KNVB samen met onze clubs druk bezig om het voetbal in Nederlandse stadions weer veilig, toegankelijk en gastvrij te maken. Eén van de puzzelstukjes daarbij is wat Van Basten nu ook aankaart, namelijk het gedrag van spelers en trainers en de relatie met het gedrag van supporters. Zijn oproep is een steun bij de wens die we hebben om een trendbreuk te forceren.’’