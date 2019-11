Koeman baalt van loslippigheid Hoogma over Barça-clausule

,,Het was ongelukkig om dat te vertellen‘’, zegt Koeman. ,,Dat hoort niet zo en daar heb ik het wel even over gehad met hem. Je geeft ergens voeding aan iets wat niet interessant is. Het was een slip of the tongue, want hij dacht dat iedereen het wist.” Inmiddels is de boosheid bij Koeman over de uitspraken van Hoogma verdwenen. “Zand erover.”



Dat Koeman eerder niet de waarheid vertelde over zijn clausule met FC Barcelona, noemt hij nu ‘een leugentje om bestwil'. ,,Ik zou dat zo weer doen. Er wordt zoveel onzin verteld op tv, waarom mag ik dat niet ook eens een keer doen? Ik ben redelijk open en eerlijk en af en toe kies ik ervoor om ergens geen duidelijkheid over te geven.”