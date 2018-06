Koeman: Eerste helft wederom niet goed

Vooral in de eerste helft leerde Koeman dat hij nog een lange weg te gaan heeft met Oranje. ,,Ik had ook niet verwacht dat ik na vier oefeninterlands kon zeggen dat we ons wel even voor het EK van 2020 gaan plaatsen", zei hij. ,,We missen niet voor niets twee grote toernooien op rij."



Na de rust kwam Oranje meer aan voetballen toe. ,,We speelden wat vrijer, mede door de positieve inbreng van Daryl Janmaat en alle aanvallende wissels. De 1-1 was verdiend.''



De bondscoach zegt een duidelijk beeld te hebben hoe het nu verder moet. ,,Ik ben na vier oefeninterlands niet heel negatief over Oranje. Ik heb absoluut goede dingen gezien. Maar het is duidelijk dat als het straks om het 'echie' gaat, het beter moet. Ik wil sowieso naar een vaster team toe. We hebben goede tegenstanders, dus we kunnen aan de bak'', doelde hij op Frankrijk en Duitsland in de nieuwe Nations League. ,,We stuiten op goede tegenstanders, dus we kunnen wel aan de bak.''