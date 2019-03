Koeman neemt vijf PSV’ers op in voorselectie Oranje

Koeman onthulde dinsdag al dat er amper verrassingen in de voorselectie zouden zitten. ,,De selectie zal grotendeels, zo niet geheel, in lijn zijn met zoals die afgelopen jaar was", zei de bondscoach. ,,We komen op maandag 18 maart bij elkaar, op donderdag spelen we tegen Wit-Rusland en na de wedstrijd op zondagavond tegen Duitsland gaat iedereen weer weg. Daarom is het prettig dat we een redelijk vaste groep hebben, we weten inmiddels van elkaar hoe we willen werken. Iedereen kent z’n taak, de manier van spelen is bekend", legde Koeman uit.