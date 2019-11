Koeman stoort zich aan ‘negatief sentiment’ in Nederland

,,Mijn irritatie? Ik heb het EK gehaald, anderen niet‘’, zei Koeman. ,,Het gaat niet om wat bijvoorbeeld Willem van Hanegem zegt. Hij mag dat zeggen, hij heeft verstand van zaken. We zijn op de goede weg, maar ik denk toch dat er kritisch naar mij wordt gekeken. Dit is een andere job hè. Dit is geen club. Supporters van Ajax maakt het niet uit wat er over Feyenoord wordt gezegd. Bij Oranje is dat anders. De betiteling van Noord Ierland is te negatief, dat vind ik.’’

Koeman baalde ook dat Oranje niet op zijn top was, zaterdag in Belfast. ,,Ik merkte zelf ook dat ik baalde dat we niet de juiste keuzes maken. Maar we onderschatten Noord Ierland. Die ploeg kan het veel landen moeilijk maken. Ik stoor me wel aan al die meningen. De kenners en oud-spelers hebben weer iets te doen komende zomer. Eerst was het helemaal niks. Daarna werden we wereldkampioen en nu staan we weer stil in onze ontwikkeling. Ik stoor me daar aan. Wij zijn zelf echt ook heel kritisch. In iets mindere mate dan dat jullie dat hebben als pers. Maar het ligt komende zomer dicht bij elkaar. En er steekt niet één land ver bovenuit.’’