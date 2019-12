Koeman wuift ook in Barcelona vragen over toekomst weg

Roda JC is punten kwijt na afgewezen beroep

12:45 Roda JC krijgt definitief drie punten in mindering. De beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal wees het beroep af dat de Limburgse club had aangetekend tegen de uitspraak van de licentiecommissie, begin oktober. Die oordeelde dat Roda vanwege het overtreden van diverse licentieregels drie punten in mindering zou moeten krijgen.