Kökçü dé nummer 10 van Feyenoord? ‘Hij heeft het nog niet waargemaakt’

Donderdag nog niet Alireza Jahan­bakhsh: de nieuwe Berghuis, met het rugnummer van Jørgensen

18 juli De Oostenrijker Gernot Trauner van LASK Linz is de beoogde nieuwe centrale verdediger, de nieuwe rechterspits is al binnen. Alireza Jahanbakhsh volgt Steven Berghuis op bij Feyenoord. De wedstrijd van donderdag in Kosovo tegen FC Drita komt nog te vroeg voor Alireza Jahanbakhsh.