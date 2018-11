‘Kolossale De Ligt en Van Dijk lieten Giroud niet ademen’

Uiteraard was France Football niet mild voor de eigen ploeg. Alleen Hugo Lloris kreeg een goed cijfer: een acht. ,,Hugo was als enige speler een wereldkampioen waardig.” Alle andere spelers kregen zware onvoldoendes, wereldster Kylian Mbappe was goed voor een drie en Olivier Giroud kreeg zelfs een twee. ,,Hij had geen doel. Er was geen enkele gedenkwaardige actie en hij verdedigt te veel. We hebben het onplezierige idee dat dit wedstrijd na wedstrijd van hetzelfde laken een pak is. Er zit geen gevoel tussen MBappé, Griezmann en Giroud. Daarnaast lieten de kolossale De Ligt en Van Dijk hem amper adem halen.”



Ook het Franse dagblad Le Parisien grossierde in onvoldoendes. Lloris kreeg een acht, voor de rest alleen maar onvoldoendes. Giroud moest het met een drie doen. Benjamin Pavard kreeg het laagste punt: een twee.