Koning van Bali strijkt neer in de Achterhoek: ‘De Graafschap verdient promotie’

Samenvatting Groningen mist aanslui­ting met subtop na nieuwe nederlaag tegen Heracles

30 januari FC Groningen heeft voor de tweede keer dit seizoen verloren van Heracles in de eredivisie. Nadat de ploeg van trainer Danny Buijs op 23 december al onderuit ging met 1-0 op eigen veld, werd nu met diezelfde cijfers verloren in Almelo. Groningen verzuimt door de nederlaag om (voor even) de vijfde plek in de eredivisie over te nemen van Feyenoord.