Koolwijk niet blij met afgekeurde goal: ‘Kunnen de VAR beter opdoeken’

UPDATE Pijnlijk debuut Helmonder Issam El Maach bij Jong Ajax: 4-1 nederlaag

22:08 Issam El Maach maakte vrijdagavond zijn debuut in het betaald voetbal. De Helmondse keeper startte in de basis bij Jong Ajax, dat op bezoek ging bij RKC Waalijk. Veel plezier zal El Maach niet aan zijn debuut beleefd hebben. Hij kreeg in de eerste helft binnen 35 minuten vier doelpunten om de oren. Het werd uiteindelijk 4-1.