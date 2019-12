Koopmeiners: ‘De titel? We zijn misschien wel tot iets heel speciaals in staat...’

AZ en Ajax leken zondag op 0-0 te gaan afsluiten, maar in de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd kopte Myron Boadu uit een corner de enige en dus winnende treffer binnen. ‘Dit is de perfecte manier om thuis te komen', zo straalde Koopmeiners na afloop, doelend op het feit dat AZ voor het eerst in maanden weer in het eigen AFAS Stadion kon spelen.

Hij had genoten van de intense topper. ‘Van beide ploegen werd het uiterste gevraagd. Een typische 0-0-wedstrijd? Er waren best veel kansen, dus ik had wel het gevoel dat er een team nog een goal zou gaan maken. Dat wij dat zijn, is fantastisch. Je merkt het in het stadion: één grote ontlading.’