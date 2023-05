Kopfenomeen Tobias Lauritsen over link met PSV: ‘Het is een groot compliment’

Met video Ajax en PSV geven het verkeerde voorbeeld: ‘Tadic haalt toch voortdu­rend het bloed onder je nagels vandaan?’

De door PSV na strafschoppen gewonnen bekerfinale tegen Ajax, stond zondag symbool voor alles wat lelijk is aan topvoetbal: irritaties, opstootjes, schwalbes. Is dit gedrag nog wel geoorloofd in een tijdperk waarin van supporters discipline wordt verlangd? Of moeten we die ‘Getafe-attitude’ juist koesteren?