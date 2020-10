Koploper Ajax wint overtuigend bij herstart Vrouwen Eredivisie

Chasity Grant opende in de 37ste minuut de score namens de Ajax-vrouwen, waarna de talentvolle jeugdinternational Nikita Tromp (18) in de eerste tien minuten na rust twee keer scoorde. Tromp scoorde al tien keer in tien interlands voor Oranje onder 19 en liefst 31 keer in 23 wedstrijden voor Oranje onder 17. Vorig seizoen speelde Tromp nog voor PEC Zwolle, waar ze vijf keer scoorde in twaalf wedstrijden. In de slotfase werd het nog 1-4 door goals van Jonna van de Velde (Ajax) en Naomi Hilhorst (PEC Zwolle).



Ajax gaat aan kop in de Vrouwen Eredivisie met 15 punten na vijf duels en een doelsaldo van 15-3.



FC Twente won met 3-0 van SC Heerenveen, terwijl ADO Den Haag en VV Alkmaar in het Cars Jeans Stadion uitkwamen op een 2-2 gelijkspel.