Koploper FC Den Bosch onderuit bij FC Eindhoven

FC Eindhoven vloert ook koploper FC Den Bosch

22:21 FC Eindhoven heeft het treffen in de Keuken Kampioen Divisie met koploper FC Den Bosch verrassend gewonnen. In het Jan Louwers Stadion beslisten Collin Seedorf en Elisha Sam vrijdagavond in de slotfase de wedstrijd: 2-0.