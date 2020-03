Koploper gaf laatste jaren regelmatig titel uit handen met nog negen duels te gaan

KNVB krijgt te horen: eredivisie valt buiten verbod op bijeenkom­sten

24 maart De sportcompetities in Nederland vallen niet onder het coronabeleid van de overheid om evenementen en bijeenkomsten in Nederland te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop van eredivisie, eerste divisie en het amateurvoetbal wordt pas een besluit genomen in aanloop naar 6 april. Als het betaalde voetbal voor 1 juni al wordt hervat, dan zal dat voor lege tribunes gebeuren.