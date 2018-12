Koploper op bezoek in Almelo

Sparta profiteert optimaal van remise bij hete topper in Deventer

14 december In een bij vlagen zinderende kraker hebben Go Ahead Eagles en FC Den Bosch de punten gedeeld. Het duel had alles in zich, alleen de goals ontbraken (0-0). Sparta wipte over de topploegen uit de Keuken Kampioen Divisie heen door een overtuigende zege op Jong AZ (5-0).