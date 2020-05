Kort geding Cambuur en De Graafschap tegen KNVB op 8 mei

Cambuur en De Graafschap stonden op de directe promotieplaatsen in de Keuken Kampioen Divisie en leken zich te kunnen opmaken voor minimaal een seizoen eredivisie. Door de coronacrisis heeft de KNVB besloten dat er dit seizoen geen promotie en degradatie zal plaatsenvinden, waardoor de twee clubs blijven steken in de eerste divisie. Dat betekende goed nieuws voor ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die in de eredivisie de degradatieplaatsen bezetten.



Een van de opties die de clubs voorstelden was om het komende seizoen met twintig clubs in de eredivisie te spelen, maar dat werd terzijde geschoven door de KNVB tijdens een raadgeving.