Krankzinnig: 20 of 30 miljoen voor een onvolwassen voetballer als Dest

Een paar plaagstootjes in de flank, meer heb ik gisteren op de A12 niet gevoeld. ­Ciara was een flutstorm. Toch valt het te prijzen dat de KNVB de zondagmiddag er preventief uit gooide. De eredivisie is vergeven van de peutertjes en de kleutertjes, het zou een slachting zijn geworden. We laten in Nederlandse voetbalstadions geen mannen los maar jongetjes. Het is niet verantwoord om Sergiño Dest met windkracht 8 te laten spelen. Met zijn één meter en achtendertig centimeter en 42 kilo zou dat jochie de Galgenwaard uit waaien, richting Duitsland.