Kritiek op eredivisieduels op zondag 20.00 uur: ‘Het wordt fans wel heel moeilijk gemaakt’

Wangedrag voetbal­fans houdt aan: ‘Ga alsje­blieft op kickboksen’

Ook dit weekend houdt het wangedrag van voetbalfans in stadions in heel Nederland aan. Twee wedstrijden werden (tijdelijk) stilgelegd vanwege onrust op de tribunes. En bij Heracles - Ajax gingen supporters van beide teams in het stadion met elkaar op de vuist.

11:56