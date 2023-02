Kruisbandblessure Davy Pröpper bij Vitesse persoonlijke tragedie: ‘Goede begeleiding is van eminent belang'

Met video Oproep Thijs Slegers en hartverwar­men­de actie in volle Kuip leveren al bijna 3000 aanmeldin­gen op

De toeschouwers in De Kuip hebben hun steun betuigd aan Thijs Slegers, de perschef van PSV die ongeneeslijk ziek is. In de 12de minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en de Eindhovenaren, klapten de ruim 47.000 aanwezige fans een minuut lang. Na afloop stuurde Slegers een berichtje aan Feyenoord-trainer Arne Slot, om hem te bedanken voor de supportersactie.

5 februari