Krul eerste Oranje-international op tweede niveau sinds 1998

Drie interlands in negen dagen Mexico als verplicht nummertje voor beginnend bondscoach De Boer: ‘Liever volle trainings­week’

5 oktober De oefenwedstrijd tegen Mexico is voor de nieuwe bondscoach Frank de Boer min of meer een verplicht nummertje in aanloop naar de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Italië in de Nations League. ,,Die zijn voor ons het belangrijkste. We willen als eerste eindigen. Dat is ook belangrijk met het oog op het WK en de ranking, dat je in een goede pot zit”, zei De Boer.