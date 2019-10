Krul hoopt op terugkeer in Oranje: ‘Ze houden me zeker nog in de gaten’

Zijn opmerkelijkste wapenfeit in Oranje dateert van 2014 toen hij door bondscoach Louis van Gaal werd ingezet als vervanger van Jasper Cillessen voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale van het WK. De 1,93 meter lange keeper kwam acht keer uit voor Oranje. Zijn laatste interland was in Kazachstan (1-2 zege) op 10 oktober 2015, waar hij destijds in de 81ste minuut op het kunstgras een zware knieblessure opliep. Na een seizoen als reservekeeper bij Brighton & Hove Albion knokte Krul zich bij Krul weer terug naar een basisplek in de Premier League, waar hij eerder jarenlang uitkwam voor Newcastle United.