Kudus staat voor rentree bij Ajax

Ten Hag: ‘Als we nu laatste 16 niet halen, is er geen man overboord’

8 december De suggestie van directeur Marc Overmars om bij Ajax een ‘tussenjaar’ in te bouwen, doet volgens trainer Erik ten Hag niets af aan de ambities van zijn team in aanloop naar de beslissende Champions League-kraker tegen Atalanta Bergamo morgen. ,,Ik, wij als team, zijn overtuigd dat we bij de laatste zestien van Europa moeten zitten. Daar horen we ook. Maar er is geen man overboord als we het onverhoopt níet halen. ”