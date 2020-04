Kuip moet mogelijk aankloppen bij gemeente, inkomsten ‘gereduceerd tot nul’

De Kuip maakt zoveel mogelijk gebruik van de steunmaatregelen van het rijk om het hoofd boven water te houden. ,,Een verzoek aan de gemeente om te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen, wordt niet uitgesloten. Een dergelijk verzoek zullen we serieus beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord in het geding is’’, aldus de brief. Wel wordt uitgezocht of dit past binnen de regelgeving omtrent staatssteun.