Kuipers leidt topper tussen Ajax en PSV, Rotterdamse derby voor Higler

Eindejaarscolumn Eredivisie­top­pers zonder publiek? Ik verheug me er net zo hard op

28 december 2020 was het jaar waarin voetbalwedstrijden veelvuldig zonder publiek werden gespeeld. Maarten Wijffels stelt echter dat hij zich net zo goed verheugt op de eredivisiekrakers in 2021. ,,We zijn niet vanwege de atmosfeer in een stadion verliefd geworden op dit spelletje.”