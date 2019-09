Kuipers maakt zaterdag rentree na blessureleed

Sari van Veenendaal beste keepster ter wereld, Rapinoe beste speelster

23 september Sari van Veenendaal is in Milaan verkozen tot The Best FIFA Goalkeeper van het afgelopen seizoen. De Nederlandse keeper van Atlético Madrid werd verkozen boven de Chileense Christiane Endler (Paris Saint-Germain) en de Zweedse Hedvig Lindahl (VfL Wolfsburg en Chelsea).