Kunstgras ADO had al vervangen moeten worden

VideoManchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is als Noor opgegroeid met voetballen op kunstgras, maar was gisteren toch onaangenaam verrast door de staat van het veld in Den Haag waarop zijn ploeg vanavond AZ in de Europa League treft.

,,Ik ben in Noorwegen slechte velden gewend, maar dit is één van de slechtste die ik ooit gezien heb”, zei de oud-spits in zijn vooruitblik. Als jeugdspeler wende hij al aan nepsprieten. Anders dan in Nederland zijn in grote delen van Scandinavië grasvelden in de winter onbespeelbaar. Ook toen Solskjaer recent nog in zijn vaderland trainer bij Molde FK was, kwam hij veel kunstgras tegen. ,,Maar dat is moderner dan dit, er is veel op gespeeld.”

Dat klopt ook, want het kunstgrasveld in Den Haag is al afgeschreven en zou ook eigenlijk al afgelopen zomer vervangen moeten worden. Met toestemming van KNVB is dat nog niet gebeurd, omdat de club de intentie heeft om vanaf volgend seizoen weer gewoon op natuurgras te spelen.



Dat is overigens niet alleen een kwestie van even de mat in het stadion vervangen, ADO heeft zich de afgelopen jaren van het kunstgras in het stadion afhankelijk gemaakt door er verschillende teams ook op te laten trainen. Het aantal velden in het Zuiderpark op jeugdcomplex De Aftrap is ontoereikend. Daardoor is ADO al langere tijd op zoek naar een nieuwe trainingslocatie.

ADO voelt geen behoefte om te reageren op de uitspraken van Solskjaer, maar hoopt op termijn meer duidelijkheid te kunnen geven over het afscheid van de controversiële ondergrond waar de club al sinds 2013 op speelt.