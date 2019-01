Kunststukje invaller Stokkers bezorgt Vitesse enorme kater in Sittard

Fortuna greep zo op sensationele wijze de eerste zege van 2019.



Vitesse deed zichzelf met een ruststand van 0-1 flink tekort. Alleen Bryan Linssen kwam in het grote overwicht tot scoren. De oud-speler van Fortuna Sittard profiteerde, uit een lange pass van doelman Eduardo, van organisatorische fouten in de Limburgse afweer. In de 26ste minuut schoot Navarone Foor namens de bezoekers hard op de lat. Het slordige Fortuna kwam niet tot een uitgespeelde kans.



Ook na de rust verzuimde Vitesse de broze marge te verstevigen. Martin Ødegaard miste de mooiste kans uit een fraaie counter. De zwakke afwerking brak Vitesse in de slotfase op. Invaller Lars Hutten kon de bal van dichtbij binnenglijden: 1-1. Nadat de arbitrage, inclusief VAR, Fortuna een strafschop had onthouden na een duidelijke handsbal, scoorde Stokkers alsnog, met veel dank aan Eduardo. Uit diens belabberde uittrap schoot de invaller de bal van bijna 40 meter in één keer in het lege doel.