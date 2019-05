Kuwas verlaat Heracles en gaat in Emiraten spelen

Lang gekoester­de titel van het collectief én de pure klasse

10:46 Het landskampioenschap kan Ajax niet meer ontgaan. Na de beker is ook de zo lang gekoesterde titel binnen, door de 4-1 zege op FC Utrecht. Al is het dan nog officieus, zoals dat zo mooi heet. Ajax krijgt woensdag de schaal tastbaar in handen na de wedstrijd tegen De Graafschap.