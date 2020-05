Kuyt neemt in elk geval niet plek van Bakkati in bij Feyenoord

Quiz | Tegen welke collega-kee­per maakte Edwin van der Sar zijn enige goal?

21 mei Vandaag is het precies twaalf jaar geleden dat Edwin van der Sar de held werd van Manchester United: hij stopte in de Champions League-finale tegen Chelsea de beslissende penalty in de strafschoppenreeks, waardoor The Red Devils in Moskou de beker omhoog mochten houden. Het was een van de vele hoogtepunten in de carrière van de huidige algemeen directeur van Ajax. Wat weet jij allemaal van de loopbaan van Van der Sar? Test je kennis en speel de quiz!