Laat de Kuip Eindhoven vanmiddag juichen?

Mike Obiku toverde gisteren in elk geval nog een thuiswedstrijd uit de hoge hoed. Maar wel tegen Ajax, dat in de competitie in 25 pogingen slechts eenmaal werd geklopt. Het bekertoernooi is een zorg voor later. Eerst vanmiddag. Als Feyenoord er in slaagt om een resultaat te boeken, zal er gejuich klinken in Eindhoven.



Zeker omdat PSV gisteren ternauwernood thuis won van FC Groningen (2-1) is winst voor Ajax in de Klassieker van cruciaal belang om niet verder achterop te raken bij de Eindhovenaren. Bij verlies groeit het gat namelijk naar vijf punten achterstand.