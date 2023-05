Laatste thuisduel van FC Groningen in eredivisie wordt in leeg stadion gespeeld

Voetbalpod­cast | ‘Frenkie de Jong is de Nederland­se voetballer van dit seizoen’

Een bezoek aan het voetbalgekke Milaa, voetbalherinneringen ophalen met Frank Rijkaard, de titel van FC Barcelona, het seizoen van Frenkie de Jong, de strijd om plek drie in de eredivisie en aanvallend of verdedigend wisselen in een wedstrijd: Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels bespreken al deze onderwerpen in een nieuwe AD Voetbalpodcast.