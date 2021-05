Landskampioen Ajax sluit seizoen in stijl af met zege bij Vitesse

FC Emmen maakt gehakt van VVV-Ven­lo, maar play-off tegen NAC Breda wacht

16:42 Het rumoer over een aanmoedigingspremie zal nog wel even voort sudderen, maar FC Emmen mag zich opmaken voor de play-offs, donderdagavond tegen NAC. Een simpele 0-4 overwinning op VVV bracht geen bevrijding voor de Drentse ploeg, want Willem II won met 2-1 van Fortuna Sittard.