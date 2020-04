Langste pauze ooit in eredivisie

De laatste wedstrijd in de eredivisie was FC Groningen - PSV, die op zondag 8 maart aan het begin van de avond eindigde. PSV won in Groningen met 1-0 door een doelpunt van aanvoerder Denzel Dumfries. Twee dagen later werden eerst de profvoetbalwedstrijden in Noord-Brabant verboden, weer twee dagen later ging het programma in het hele betaald voetbal tot 31 maart eruit.