Larsson vier tot zes weken aan de kant met hamstringblessure

Van Persie maakt een uur vol in vrijwel lege Kuip

16:08 Dat het tweede elftal van Feyenoord een soort parodie op profvoetbal is, was al langer duidelijk. Ook vandaag verloor de ongeïnspireerde ploeg in de eigen Kuip weer, dit keer met 0-1 van Jong Heerenveen.