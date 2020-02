Lassina Traoré (19) is klaar voor het grote werk

,,Ouédraogo is als een oom voor me, zonder hem was ik drie jaar geleden nooit bij Ajax Cape Town terechtgekomen”, vertelt Traoré, die een jaar later al naar Amsterdam verhuisde, waar hij een plaats bij Jong Ajax afdwong. In de eerste helft van dit seizoen scoorde hij 13 keer in 17 duels voor de beloftenploeg en in de laatste wedstrijd voor de winterstop bekroonde hij zijn eerste basisplaats in het eerste elftal van Ajax met een treffer tegen ADO Den Haag.



Vorige week in het verloren duel met FC Groningen (2-1) ging Ajax beter spelen toen Traoré en Carel Eiting waren ingevallen. Dus zondag lonkt er wellicht wel een basisplaats tegen PSV. ,,Hij is zeker een optie voor mij”, zei trainer Ten Hag. ,,Hij is snel en fysiek sterk en aan hem kunnen we ons spel ophangen.”