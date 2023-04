Late treffer zorgt voor feest in Almere: ploeg van Alex Pastoor wint derde periode en is zeker van play-offs

Spakenburg speelt eventuele bekerfina­le niet op zondag: 'Dat zijn onze problemen toch helemaal niet?’

Voorzitter Marc Schoonebeek van amateurclub SV Spakenburg rekent zich niet rijk in de aanloop naar de halve eindstrijd van de KNVB-beker van dinsdag tegen PSV. ,,We hebben misschien 2 procent kans dat we de finale halen”, zegt Schoonebeek. ,,Maar mocht het toch lukken, dan voetballen we die niet op zondag. Dat kan niet eens met onze statuten.”