Leermeester Nilis looft PSV-talent Vertessen: ‘Maar wat mij betreft is hij nog iets te veel Belg’

Eerste divisie is lege tribunes zat: clubs willen uitstel eerste speelronde na winterstop

De eerste speelronde na de winterstop in de Keuken Kampioen Divisie wordt mogelijk verplaatst. Op initiatief van de clubs vindt vanmiddag een gesprek plaats met de KNVB over de mogelijkheden om de wedstrijden die voor 7 tot en met 10 januari op het programma staan te verplaatsen naar later in het seizoen. Vanwege de coronamaatregelen is zeker tot en met 14 januari geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden.

12:40