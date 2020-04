Leeuwin Bloodworth ambassadeur Spieren voor Spieren: ‘Ellen (11) en ik zijn nu vriendinnen’

Door Daniël Dwarswaard



Je komt in een aardig rijtje. Sven Kramer, de gebroeders De Boer en Louis van Gaal zijn ook ambassadeur van Spieren voor Spieren. De druk is groot….

Dominique Bloodworth: ,,Haha, ojee. Als je het zo bekijkt…Weet je, het mooie is: die topsportmentaliteit merk ik al wel direct bij Spieren voor Spieren. Er volle bak voor gaan. Ik ben er wel trots op dat ik tussen die namen sta. Maar het gaat om het goede doel. Ik ga zo veel als mogelijk aanwezig zijn bij evenementen en via mijn sociale media de aandacht vestigen op Spieren voor Spieren. Het doel is om alle spierziektes te verslaan. Daar help ik graag aan mee. Het blijft maf dat ik als voetbalster nu min of meer bekend ben. Dat gebruik ik nu voor het goede doel.’’

Waarom past dit bij jou?

,,Ik was begin van dit jaar bij mijn oude amateurclub RKSV Wittenhorst in Limburg. Daar ontmoette ik Ellen. Een meisje van 11 met verschillende spierziektes. Ze kwam met een aangepaste auto aan. We hadden direct een klik en ik was onder de indruk van haar. We hebben nog een balletje getrapt. Samen gegeten. Ze had ook allemaal vragen voor mij voorbereid. Ze vertelde dat er vaak bloed geprikt wordt in haar vingertoppen. Dat doen ze bij mijn club VfL Wolfsburg ook om onze bloedwaardes bij te houden. Toevallig had ik het prikje net gehad en was het ‘stipje’ nog op mijn vinger te zien. Daar konden we dus direct samen over praten. Ik heb haar later nog mijn shirt van Oranje gestuurd. Was ze heel blij mee. Het is een soort afleiding. Dan kan ze ergens anders over praten en denken dan over corona. Ze stuurde me een heel mooie kaart om te bedanken. Dat is ook voor mij heel bijzonder. We hebben nu veel contact. Eigenlijk zijn we een soort vriendinnen nu, haha.’’

Volledig scherm Dominique Bloodworth. © Foto: SCS/Sander Chamid

En het moment om je te binden aan Spieren voor Spieren?

,,Ja, dan realiseer je wel wat ik met mijn bekendheid kan betekenen. Dat is gaaf. Er is geen betere tijd dan nu om dit te doen. De coronacrisis treft iedereen natuurlijk. Maar kinderen met spierziektes zijn nu extra kwetsbaar. Hun leven en dat van hun ouders, broertjes en zusjes is nu ook totaal veranderd. Zij zijn meer aan huis gekluisterd dan anderen.’’

Kom jij de tijd nog een beetje door?

,,Wij trainen in Duitsland weer vanaf deze week op het veld. In groepjes en op afstand van elkaar. Dat veld weer ruiken, daar werd ik wel even zielsgelukkig van zeg. Thuis heb ik wel getraind hoor, met zo’n grote fitnessbal weet je wel. En ik heb heel, heel veel buiten gerend. Poeh, dat word je ook wel zat. Dus ik dacht: ik heb een bereconditie. Maar op het veld met korte sprintjes, is het direct alweer heel anders.’’

Met VfL Wolfsburg stonden jullie er heel goed voor…

,,Ja, we kunnen nog drie prijzen winnen. We staan er goed voor in de Bundesliga. In de beker en in de Champions League hadden we gunstig geloot. Net als bij de mannen is het nog wel de bedoeling dat we de competitie op enig moment uitspelen. Hopelijk krijgen we het coronavirus meer en meer onder controle. Ook wij als sporters zullen alles doen om mee te helpen het virus te bestrijden. Als we daardoor niet kunnen voetballen, dan is dat zo. Maar als er definitief een streep door het seizoen gaat, laat ik wel een traantje.’’