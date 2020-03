Leeuwinnen geven oefenzege tegen Frankrijk in blessuretijd uit handen

De kampioen van Europa en nummer 2 van het WK nam in het lege Stade du Hainaut een voorsprong van 2-0 via doelpunten van Lynn Wilms en recordinternational Sherida Spitse. De 19-jarige Wilms debuteerde in de basis als rechtsback, de positie waarop Wiegman naar een oplossing zoekt nu Desiree van Lunteren (gestopt) en Liza van der Most (zwaar geblesseerd) zijn weggevallen. De verdedigster van FC Twente kreeg de bal in de 29ste minuut voor haar voeten na een gekraakt schot van Jackie Groenen en haalde doeltreffend uit. Een paar minuten later verdubbelde Spitse de voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Lieke Martens.