Leeuwinnen jagen op toernooiwinst in ‘grootste wedstrijd sinds Parsons aantreden’

Parsons noemt Frankrijk ‘één van de topteams in de wereld’. ,,Misschien heeft Frankrijk individueel wel het meeste talent. Ze zijn dus altijd gevaarlijk. Maar ook wij hebben veel individueel talent. Tijdens dit toernooi hebben we stappen kunnen zetten en zijn we meer gegroeid dan in de vorige interlandperiodes.”



Hoe relatief onbelangrijk het toernooi ook is, Parsons aast op een zege. Want zo voelt het in kamp-Oranje: dat het soms nog zoekende elftal wel een overwinning op een topland kan gebruiken. Bij de gelijkmaker van Brazilië, na een onterechte strafschop, was ‘dader’ Merel van Dongen helemaal over de rooie. Dat was een typerend moment in wat verder een oefenwedstrijd was waar niet al te lang meer over nagepraat zal worden.