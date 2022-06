Leeuwinnen krijgen vlak voor EK pak slaag van topfavoriet Engeland

De eerste confrontatie tussen het Nederlands elftal en Sarina Wiegman draaide vrijdagavond uit op winst voor Wiegman en blunders aan Nederlandse zijde. Engeland won de oefeninterland in voorbereiding op het EK, in Leeds, met 5-1.

Door Lisette van der Geest



Het gehandschoende klapje op haar rechterschouder door Sari van Veenendaal en de lach die daarop volgt, zo van: hier sta je dan, voor de 200ste keer. Het is de dag van de oefeninterland, deze vrijdagavond in Leeds, die aan Nederlandse zijde vrolijk begint, maar in een teleurstelling eindigt.

Het is de dag van het treffen van voormalig bondscoach Sarina Wiegman, nu als grote concurrent aan het roer bij de tegenstanders. En vlak voor de aftrap is het bovenal de dag van de 200ste interland van Sherida Spitse, die als gelegenheidsaanvoerder vooraan staat in de rij tijdens het volkslied, naast Van Veenendaal en haar rechterhand.

Maar zodra het fluitsignaal klinkt, draait het niet om sentiment. Is de gigantische bos wit met rode rozen die juist Wiegman vlak daarvoor aan Spitse gaf, alweer vergeten. Het is vandaag niet de dag van de waarheid, dat wordt het over een paar weken pas, als Nederland begint met het verdedigen van de EK-titel. Als Engeland zich wil bewijzen als gastland, als voetbalnatie, met voor Wiegman het moment van de waarheid. In de twaalf voorgaande duels onder haar leiding bleef Engeland ongeslagen.

Winst vandaag is goed voor het moraal, het is goed voor het zelfvertrouwen. Maar uiteindelijk is dit voorbereiding. Op het EK, of voor Nederland op de WK-kwalificatiewedstrijd die aanstaande dinsdag als hinderlijke onderbreking tegen Wit-Rusland wordt gespeeld.

Maar waar beide ploegen in de eerste helft moraal opdoen en met 1-1 de rust ingaan, kantelt de wedstrijd in de tweede helft volledig, in het nadeel van Nederland. Spitse die een strafschop mist, vrijwel direct gevolgd door Beth Mead die Engeland naar 2-1 brengt, Van Veenendaal met nog een misser en de 3-1, het slordige spel dat daarop volgt en Engeland nog verder uit laat lopen het is een korte greep aan gebeurtenissen in een wedstrijd waaruit uiteindelijk de Engelsen en Wiegman met 5-1 moraal halen en Nederland leert: zij, de regerend Europees kampioenen behoren dit EK absoluut niet tot de topfavorieten.

Volledig scherm Jackie Groenen en Aniek Nouwen treuren. © ANP Volledig scherm Sarina Wiegman krijgt de felicitaties van Mark Parsons. © Action Images via Reuters

