Leeuwinnen kunnen EK-titel definitief pas in 2022 verdedigen

afscheid eredivisie Voor Ziyech begon én eindigde het in Heerenveen

14:40 Op het moment zelf kon niemand het nog bevroeden, hijzelf evenmin. Maar met terugwerkende kracht kunnen we nu stellen: op zaterdag 7 maart rond 22.10 uur eindigden de eredivisiejaren van Hakim Ziyech. Toevalligerwijs in Heerenveen, de plek waar het ook allemaal begon. In vogelvlucht langs hoogte- en dieptepunten.