Leeuwinnen kunnen niet wachten: ‘Dit is een sportzomer waarin echt iets staat te gebeuren’

Door Lisette van der Geest



Het is een minuut of tien voordat zijn speelsters arriveren, hier in Zeist op veld 2, en bondscoach Mark Parsons waarschuwt zijn toehoorders langs de zijkant maar alvast: ,,Het wordt een rustige training. Het draait om genieten van de zon.’’ Vandaag is officieel de dag van de aftrap van het EK, van de laatste periode voor het toernooi waarop Nederland titelverdediger is. Maar die berg beklimmen, zo vertelt Parsons vervolgens filosofisch, begint pas volgende week.